Kilis'te Trafik Jandarmasından Alkol Denetimleri

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, sürücülere yönelik alkol denetimleri gerçekleştirdi.

Alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi, kazalara bağlı can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yapılan uygulamada çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin alkol oranları ölçülürken, aynı zamanda trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafikte güvenliğin sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - KİLİS