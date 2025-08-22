Kilis'te Trafik Jandarmasından Alkol Denetimleri

Kilis'te Trafik Jandarmasından Alkol Denetimleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, alkollü araç kullanımını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Sürücitlere alkol oranı ölçümü yapılarak trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, sürücülere yönelik alkol denetimleri gerçekleştirdi.

Alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi, kazalara bağlı can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yapılan uygulamada çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin alkol oranları ölçülürken, aynı zamanda trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Trafikte güvenliğin sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin korunması için denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Anlaşma tamam! Beşiktaş'ta ikinci Rıdvan Yılmaz dönemi

Bir uçak daha iniyor! Süper Lig devi milli yıldızı kadrosuna kattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğenini evde erkek arkadaşıyla yakalayan amca dehşet saçtı

Yeğenini evde sevgilisiyle yakalayan amca dehşet saçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.