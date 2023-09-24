Kilis'te Taşlı ve Sopalı Kavga: 9 Yaralı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. İddiaya göre traktörün sulama borusuna zarar verilmesi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.