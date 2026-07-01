Haberler

Kilis'te suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama

Kilis'te suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kilis'te polis ekipleri tarafından bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve örgüt adına suç işlemek suçundan belirlenen şahıslara yönelik 26 Haziran'da operasyon düzenlendi. 16 adrese eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında farklı tarihlerde şüphelilerle birlikte 6 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Haziran'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Şehirde krallar gibi karşılanıyordu! Diagne Amedspor'u karıştırdı
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt

''Messi mi Cristiano Ronaldo mu?'' sorusuna verdiği yanıt bomba
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum

Hastalıkla mücadele eden Bella Hadid: Artık nefes bile alamıyorum