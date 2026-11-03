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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

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Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Kilis'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Kilis'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kilis'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre,kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi Y.S.İ. idaresindeki 79 DZ 709 plakalı motosiklet, S.E.D. yönetimindeki 79 EJ 777 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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