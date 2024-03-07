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Kilis'te Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kilis'in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil şarampole uçtu ve kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde virajı alamayan otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Musabeyli İlçesi Hüseyinoğlu köyü yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Can (53) yönetimindeki 27 UL 657 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada sürücü Ahmet Can olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücünün cenazesi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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