Kilis'te motosiklette 209 bin captagon ele geçirildi: 2 gözaltı

KİLİS - Kilis'te şüpheli bir motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmaları çerçevesinde, M.İ.E.B. ve A.B.E.H. isimli şüphelilerin kullandığı motosiklette arama yapıldı. Motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.