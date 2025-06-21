Kilis'te Motosiklette 209 Bin Captagon Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
Kilis'te yapılan bir operasyonda, şüpheli bir motosiklette 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kilis'te motosiklette 209 bin captagon ele geçirildi: 2 gözaltı
KİLİS - Kilis'te şüpheli bir motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin koordineli çalışmaları çerçevesinde, M.İ.E.B. ve A.B.E.H. isimli şüphelilerin kullandığı motosiklette arama yapıldı. Motosiklette yapılan aramada 209 bin 687 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa