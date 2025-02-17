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Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı

Kilis'te Motosiklet Çarpışması: 3 Yaralı
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Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şıh Mehmet Mahallesi Hafız Kamil Kıdeş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. idaresindeki 79 ABS 145 plakalı motosiklet ile İ.K. kontrolündeki 79 AAF 084 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 motosiklet sürücüsü ile motosikletlerin birinde yolcu olarak bulunan N.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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