Kilis’te metruk evde yangın

Kilis'te metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şıhlar Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı