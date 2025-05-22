Kilis'te Kasten Öldürme Şüphesi Antalya'da Yakalandı

Kilis'te Kasten Öldürme Şüphesi Antalya'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 2023 yılında gerçekleşen kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.A., Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Kilis'te, 2023'te meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.A., Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesi Yastıca köyünde 10 Ekim 2023'te meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.A., Antalya'nın Kemer ilçesinde yakalandı. Kilis ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları ile adli makamların koordineli çalışması sonucu, JASAT ekipleri tarafından 20 Mayıs 2025'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, 21 Mayıs'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak Döşemealtı Cezaevi'ne gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mini elbiseli hırsız 52 bin liralık mücevher çaldı

Mini elbisesiyle dikkatleri dağıtıp binlerce liralık hırsızlık yaptı
Adı Fenerbahçe ile anılan Edin Terzic İstanbul'da görüntülendi

Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü hoca İstanbul'da görüntülendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa

Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi

Binlerce kişi tehlikede! Konser sonrası alarm verildi
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

Ünlü oyuncu annesinin ölüm nedenini yıllar sonra ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.