Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Kilis'te 8 ayrı ilden toplanarak kaçak kazı yapan 13 şüpheli, jandarmanın operasyonunda kazdıkları kuyunun başında suçüstü yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kızılkent Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin operasyonu sonucu, 8 ayrı ilden toplanan defineciler kepçe ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Arazide iş makinasıyla kazı yapan şahısların 6'sı Kilis, 2'si Gaziantep, 1'i Bayburt, 2'si Şanlıurfa, 1'i Eskişehir ve 1'i Erzincan'dan olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - KİLİS