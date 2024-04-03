YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 8 ayrı ilden toplanarak kaçak kazı yapan 13 şüpheli, jandarmanın operasyonunda kazdıkları kuyunun başında suçüstü yakalandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Kızılkent Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin operasyonu sonucu, 8 ayrı ilden toplanan defineciler kepçe ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Arazide iş makinasıyla kazı yapan şahısların 6'sı Kilis, 2'si Gaziantep, 1'i Bayburt, 2'si Şanlıurfa, 1'i Eskişehir ve 1'i Erzincan'dan olmak üzere toplamda 13 şüpheli gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Musabeyli Jandarma Kilis Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title