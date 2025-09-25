Haberler

Kilis'te Jandarma Operasyonu: 27 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yürüttüğü operasyonlarda 27 aranan şahsı yakaladı. Yakalananlar arasında hırsızlık, kasten öldürme ve uyuşturucu gibi suçlardan cezaeviyle karşılaşanlar yer alıyor.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1-25 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi yakalandı.

Jandarma bünyesinde oluşturulan "Özel Maksatlı Timler" tarafından yapılan çalışmalarda; hırsızlık, kasten öldürme, silahla yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, göçmen kaçakçılığı, dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel istismar, tehdit ve nafaka hükümlerine uymamak gibi çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslardan 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
