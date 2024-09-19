Kilis'te Göçük Olayı: Maddi Hasar Meydana Geldi
Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Hüseyinoğlu köyünde 2 katlı bir binada sabaha karşı göçük meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, maddi hasar oluştu. İncelemeler başlatıldı.
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde bulunan az hasarlı 2 katlı binada göçük meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Halil Can isimli (78) vatandaşa ait 2 katlı evde sabaha karşı göçük meydana geldi. Çökme anında evde kimsenin bulunmadığı ve enkaz altında kalan olmadığı belirlendi. Olay ile ilgili jandarma ve AFAD tarafından inceleme başlatıldı. - KİLİS