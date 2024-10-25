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Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklandı

Kilis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Göçmen Yakalandı, 1 Tutuklandı
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Kilis'in Polateli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı olarak giren 18 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı ve yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.

Kilis'in Polateli ilçesinde emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve Polateli İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Türkiye'ye yasa dışı olarak giren 18 yabancı uyruklu şahıs ile organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından yabancı uyruklu kişiler ekipler tarafından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında organizatör olan C.G. yapılan tahkikat neticesinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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