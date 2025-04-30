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Kilis'te Geri Manevra Yapan Asker Eşini Ezdi, Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Kilis'te Geri Manevra Yapan Asker Eşini Ezdi, Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Kilis'in Musabeyli ilçesinde geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşi A.D.'yi fark etmeyerek ezdi. 21 yaşındaki genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşanan kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş M.D., Kilis'in Musabeyli ilçesi Hasancalı köyünde aracıyla geri manevra yaparken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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