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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

29 Kasım 2023 11:19 Son Güncelleme: 11:20 Abone Ol

Kilis Demirışık Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen A.K'nin yapılan kimlik sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.