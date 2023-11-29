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Kilis'te firari hükümlü yakalandı

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Kilis Demirışık Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen A.K'nin yapılan kimlik sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan arandığı tespit edildi. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kilis Demirışık Köyü'nde jandarma ekiplerince durumundan şüphelenilen A.K'nin yapılan kimlik sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme suçundan arandığı tespit edildi.

Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Yakalama Ceza Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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