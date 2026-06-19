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Kilis'te korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kilis'te korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, maddi hasar oluştu.

Kilis'te bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi'nde H.Ö.'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen M.M.K., M.Ö., S.G. ve N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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