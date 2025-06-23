Kilis'te Çatı Katında Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kilis'te Çatı Katında Yangın: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kilis'te bir evin çatı katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Kilis'te bir evin çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde, Ramazan Çakmak'a ait evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Ramazan Çakmak'ın oğlu İsmail Çakmak dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen İsmail Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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