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Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini silahla ağır yaraladı
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Kilis'te Hikmet E., boşanma aşamasındaki eşi Hülya E.'yi çay bahçesinde silahla vurarak ağır yaraladı. Şüpheli gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kilis'te bir şahıs, çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya E. arasında bir çay bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet E., yanında bulunan silahla eşine 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Hikmet E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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