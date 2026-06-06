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Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin TL ceza

Trafikte akrobatik hareket yapan motosikletliye 46 bin TL ceza
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Kilis’te trafikte ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira para cezası kesildi, motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

Kilis'te trafikte seyir halindeyken ayağa kalkarak akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet 60 gün trafikten men edildi.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasan Özüberk Caddesi'nden Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesi istikametine seyreden bir motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaptığı ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye düşürdüğü yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda sürücü M.Ç.K. ekipler tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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