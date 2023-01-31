Kilis'te 14 yıl önceki cinayette 2 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Kilis'te 14 yıl önceki cinayette 2 tutuklama Kilis'te 2009 yılında gerçekleştirilen seçimde oy kullanmaya gitmeyince kaybolduğu anlaşılan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesi olayında 14 yıl sonra gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Kilis'te 14 yıl önceki cinayette 2 tutuklama KİLİS - Kilis'te 2009 yılında gerçekleştirilen seçimde oy kullanmaya gitmeyince kaybolduğu anlaşılan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesi olayında 14 yıl sonra gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Musabeyli ilçesi Şenlikçe köyü kırsalında yaşayan Mehmet Erdoğan, 2009 Yerel Seçimlerinde muhtar adayı arkadaşına söz vermesine rağmen oy kullanmaya gelmeyince, kayıp olduğu ortaya çıkmış ve 5 gün sonra da ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, cesedin bulunduğu yerdeki traktör lastiği izinden yola çıkarak, olaydan 14 yıl sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda gözaltına alınan biri kadın 7 zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. Kilis Adliyesine getirilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mehmet Erdoğan Kilis 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kilis'te 14 yıl önceki cinayette 2 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.