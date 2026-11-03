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Kilis'te 1-31 Ekim çalışmalarında 115 aranan şahıs yakalandı, 56'sı tutuklandı

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Kilis'te 1-31 Ekim çalışmalarında 115 aranan şahıs yakalandı, 56'sı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Kilis'te 1-31 Ekim çalışmalarında 115 aranan şahıs yakalandı, 56'sı tutuklandı
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı ve 56'sı tutuklandı. Bu kapsamda bin 564 uygulama yapıldı ve 253 bin 193 şahsın sorgusu gerçekleştirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ekim ayında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalanırken, bunlardan 56'sı tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda bin 564 uygulama gerçekleştirilirken, 253 bin 193 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan çalışmalarda 115 aranan şahıs yakalandı, 56 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Çalışmalarda ayrıca 30 adet silah, 886 adet/gram uyuşturucu madde, 9 bin 955 paket sigara ve 29 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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