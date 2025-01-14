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Kılık Değiştiren Hırsızlar Polisten Kaçamadı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık yaparken yakalanan iki kadın, kılık değiştirip sahte kimliklerle polis tarafından 2 saat içinde yakalandı. Birinin 157, diğerinin 28 suç kaydı bulunuyor.

Kılık değiştiren azılı hırsızlar polisten kaçamadı

Onlarca hırsızlık yapan 2 kadın kıskıvrak yakalandı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde girdikleri evden hırsızlık yapan 2 kadın, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanmamak için kılık değiştiren hırsızlardan birinin 157, diğerinin 28 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Ocak Pazartesi günü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren iki kadının olayın ardından Kırıkkale'nin Delice ilçesine gittikleri tespit edildi. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı. Hırsızlık olayından 2 saat sonra yakalanan şüphelilerin yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği ve sahte kimlik taşıdıkları tespit edildi.

Onlarca hırsızlık yapmışlar

Yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin Z.O. ve N.U. olduğu belirlendi. Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Z.O.'nun 'hırsızlık' suçundan 157 suç kaydının, N.U.'nun ise 'hırsızlık' suçundan 38 suç kaydının ve iki ayrı dosyadan aranmasının olduğu tespit edildi. N.U. ve Z.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık anları kamerada

Öte yandan, Z.O. ve N.U.'nun hırsızlık yaptıkları eve girme anları ve daha sonra ilçeden kaçtıkları anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, elleri ile yüzlerini kameralardan gizlemeye çalıştığı görülüyor.

Kılık Değiştiren Hırsızlar Polisten Kaçamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - 3.Sayfa
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