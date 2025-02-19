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Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış

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Katıldığı canlı yayında teğmenlerin kılıçlı yeminiyle ilgili konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "7 kez izin istemişler 8 kez 'hayır' denilmiş. Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik. Orada sadece 5 teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı" diye konuştu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Afyoncu, Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası teğmenlerin ihracına ilişkin konuştu.

"7 KEZ İZİN İSTEDİLER 8 KEZ HAYIR DENİLDİ"

Teğmenlerin kılıçlı yemininin askeri mevzuatta olmayan bir şey olduğunu ve yapılamayacağını savunan Afyoncu, "7 kez izin istemişler 8 kez hayır denilmiş." diye konuştu. Teğmenlerin "Yapmayın denilen şeyi ısrarla yaptıklarını" belirten Afyoncu, "Orada sadece 5 Teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok teğmen ceza aldı." dedi.

"PROBLEM ATATÜRK'ÜN ADINI ANMAK DEĞİL, DİSİPLİNSİZLİK"

"Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik." diyen Afyoncu, şu mesajı verdi: Atatürk'e saygısı olmayanın Harp Okulu'nda yeri yoktur. Orduya siyaset giremez. Ben buna müsaade etmem. Balkan Savaşını bilen bir adamım. Orduya siyasetin girmesi bütün Balkanları kaybetmemize sebep oldu. Tarih şuuru olan hiç kimse buna müsaade etmez.

100. YIL MARŞI MEVZUATTA VAR MI?

Teğmenlerin avukatlarından Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından Afyoncu'ya,"Madem mevzuatta olmayan işler yapılmıyor, yeminler edilmiyor tören esnasında okuttuğun 100. yıl marşı mevzuatta var mı?" diye sordu.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmıştı. Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti: "Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!" Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti. Teğmenlerin kılıç çatma törenin ardından iktidar kanadından sert tepkiler gelmiş, teğmenler hakkında önce tahkikat ardından soruşturma yürütülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar, hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da evelallah temizlenecek" diyerek duruma tepki göstermişti.

Daha sonra ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş teğmene ve üç disiplin amirine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma (ihraç) cezası verildiğini açıklamıştı.

Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bir asker, ortak değerimiz Atatürk ü ideolojisine alet ederek, sokak eylemcisi gibi devlete meydan okuyamaz.

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Mustafa Kemal Atatürk’ün Askerleriyiz nokta.

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Kılıç kalkan dönemi bitti; savaşta kullanılmayacağına göre; Harbiye gelenek olarak veriyor kılıçları törenlerde kullanılması için. Törende kullanılmayacaksa, çekilmeyecekse o kılıç ne demeye veriliyor Subaylarımıza? Türk Subayı kendi teçhizatını, törende kullanması, çekmesi için verilen kılıcı çekince suç; gereksizin birisi kılıçla minbere çıkınca normal. "Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik."miş, hadi oradan be! Apaçık belli neyin ne olduğu bu kadar salak yerine koymayın

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

O teğmenler Almanyaya kaçsınlar, araba ucuz, benzin ucuz, etin kilosu ucuz..

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Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

Mustafa Kemal 22 yıldır Akp hep batıyor açıkça itiraf edin bizim Atatürk ile sıkıntımız var diye millet aptal mı her yerden ismini söktünüz hadi bakalım gönüllerrden söküp atabildiniz mi atamazsınız fesli kadire gösterdiğiniz saygının yarısını koca Atatürk’e gösteremediniz !!!! millet çok iyi biliyor Atatürk’ü kinlerin sevmediğini

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

iskilipli atıfın ali kemalin trikopilisin seyit rızanın derviş mehmetin şeyh saittin askerleriyiz deselerdi disiplinsizlik ceza almazlar teğmenlikten anında binbaşıllığa terfi edrlerdi

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Haber YorumlarıR S:

Haber yapıp durmayın artık bunları. Gerçek vatanseverlere selam olsun.

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