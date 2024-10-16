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Kılıçdaroğlu'na Zorla Getirme Kararı

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine karar verdi.

Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul'da 17 Ekim 2023'te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara'ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Kılıçdaroğlu'na zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal 'müşteki', Kemal Kılıçdaroğlu ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal'ın adını açıkça kullanarak 'bu kadar kirli bir adam yoktur', 'bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim' gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.

2 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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