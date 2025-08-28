Kiev'de Rus Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Kiev'de Rus Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı. Aralarında 4 çocuğun da bulunduğu ölümler, insansız hava araçları ve füzelerle gerçekleştirilen saldırının bilançosunu ağırlaştırdı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rusya'nın gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Şu anda halkımız Rusya'nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Babacan canlı yayında cebinden çift cüzdan çıkardı

Babacan çift cüzdan çıkardı, sunucunun heyecanı yayına damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.