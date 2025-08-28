Kiev'de Rus Saldırısında Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Rusya'nın gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkentine yönelik insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi. Tkachenko, yaşamını yitirenlerden 4'ünün çocuk olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Şu anda halkımız Rusya'nın büyük çaplı terör saldırılarından birinin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - KİEV