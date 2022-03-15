Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü - Haberler

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Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşta 20 güne girilirken sivil kayıpların sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak Kiev'de bulunan Svyatoshin'de ise 2 binaya bomba düştü. Bombalı saldırı sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta, askeri kayıpların yanında sivil kayıplar da yaşanıyor. Rusya'nın sivilleri hedef aldığı adres bugün Kiev oldu. Podol semtinde 10 katlı bir binaya isabet eden bomba nedeniyle binanın 1. ve 5. katı arasındaki daireler ağır hasar gördü. Sabah saatlerinde yaşanan saldırıya dair ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edilirken, enkaz bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev'de hedef alınan bir diğer semt olan Svyatoshin'de ise 2 binaya bomba düştü. Olay sonrası 9 katlı binada başlayan yangına 10 personel ve 5 teknik araç ile müdahale edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yine Svyatoshin semtinde bomba isabet eden 15 katlı binada ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından kurtarılan 35 kişi güvenli bölgeye tahliye edilirken, 52 personel ve 14 teknik araçtan oluşan arama kurtarma ekibi olay yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

Kiev'de 3 farklı sivil yerleşim alanı vuruldu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Bomba, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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