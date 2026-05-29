Kıbrıs gazisi İbrahim Halil Tüfekçiyaşar son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İbrahim Halil Tüfekçiyaşar, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk bayrağına sarılı naaş, askerlerin omzunda Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Kilis Valisi Ömer Kalaylı başta olmak üzere protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Tüfekçiyaşar'ın naaşı Kilis Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vali Kalaylı, törende merhum gazinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. - KİLİS

