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Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan Son Yolculuğuna Askeri Törenle Uğurlandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarlada traktör kazası sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, memleketi Aliköy'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Cenaze törenine, Kaymakam Vekili Okan Yenidünya, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören sonrası Kaymakam Yenidünya, merhumun oğluna Türk bayrağı ve fotoğrafını takdim ederek başsağlığı diledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tarlada geçirdiği traktör kazası sonucu hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, memleketi Aliköy'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kaza, Tavşanlı ilçesine bağlı Aliköy'de meydana geldi. Tarlada çalıştığı sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi Ali Hikmet Altan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Gazi Altan için memleketi Aliköy'de cenaze töreni düzenlendi. Aliköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını İl Müftüsü İrfan Açık kıldırdı. Helallik alınmasının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığına götürülen Gazi Altan'ın naaşı, askeri tören ve gözyaşları arasında defnedildi.

Cenaze törenine; Tavşanlı Kaymakam Vekili ve Domaniç Kaymakamı Okan Yenidünya, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Baki Dinçer, Başkomiser Selçuk Araç, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı personeli, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Okan Yenidünya, merhum gazinin oğluna Türk bayrağı ile babasına ait fotoğrafı takdim ederek kederli aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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