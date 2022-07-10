Trabzon'da kestikleri ağacın altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti

İki kişinin hayatını kaybettiği olay, saat 15.30 sıralarında, Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi'nde meydana geldi.

DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞACI KESMEK İSTEDİLER

Emekli tarım işçisi Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, kışlık odun ihtiyaçları için yamaç arazilerinde, daha önce etkili olan rüzgar nedeniyle devrilmek üzere olan ağacı kesmek istedi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba ve oğlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-oğul, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.