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Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

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Adana'da sulama kanalının yanındaki caddede koyun kesen bir şahıs, kestiği hayvanın kanını ve dışkısını kanala akıttı. Polis tarafından yakalanan şahsa 977 lira para cezası kesildi.

Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve hayvanın kanı ile dışkısını kanala akıtan kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. sulama kanalının yanında koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya akıtan Ziver A. bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Kestiği koyunun kanını ve dışkısı suya döken kişi yakalandı

977 LİRA CEZA KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (10)

Hakkı Aydın Bulut Karagundostu:

Bu ulkede kanunlar kanundan baska herseye benziyor 50 bin lira ceza verin bakalim bu goruntuler oluyormu 50 bini odeyemiyorsa 6 ay kamu hizmetinde bedava calissin bunuda tyapamiyirsa bir sene hapis yatsin bir bakalim bu goruntuler okuyormu???

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Ahmet Furkan Kaya:

Bu adama 77.000 ? adana il tarım ve hayvan müdürlüğü tarafından ceza kesilmiş kardeşimm. 977 ? yş görünce benim de bi canım sıkılmıştı ama sonra 77.000 i görünce iyi olmuş dedim

yanıt5
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Gökmen Öztürk:

KİRLETTİĞİ SUYUN 1 LİTRESİNİ TEMİZLEYEMEZ O FİYATA . şaka gibi yha böyle kanun olabilirmi 977 TL öylemi , devletin polisini , aracını , kurumları VE harcanan benzine değmez , EL İNSAF EL VİCDAN

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DEVLET BAŞA:

zihniyet değişmediği yerde kanun işlemez

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Güray Dilli :

Kesilen cezaya bak.Bir kebap parası bile değil. Alsanıza elindeki kesilmiş hayvanı da bir hayır kurumuna verseniz. İnsanlar sevinse

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Onemli Degil:

Kardes Ulke Hindistan..Guzel Ulkem Benim..

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Ubeydullah Kılınçaslan:

sonrada bizi niye avrupa birliğine almıyorlar diyorlar

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Halkçı:

977 TL bedava ya biz hyvan kesecek yer bakıyoruz o zaman sokakta keseyim. Böyle saçma sapan bir ceza mı olur . hem sokağı kirlet hem suyu kirlet ne ala yanına da kar kaldın . Bu cezaların adam akıllı elden geçmesi lazım

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faruk merttürk:

İslam'la şereflenmiş bir vatandaş.

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Adalet :

Aaaa ne kadar ucuzmuş 977 lira mezbaha da daha pahalı ne güzel bir ceza olmuş çok caydırıcı demi adalet ceza kelimelerde var

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