Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Adana'da sulama kanalının yanında koyun kesen ve hayvanın kanı ile dışkısını kanala akıtan kişi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Ziver A. sulama kanalının yanında koyun kesti. Kestiği koyunun kanını ve dışkısını suya akıtan Ziver A. bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

977 LİRA CEZA KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şahsı kısa süre içinde yakaladı. Zabıta ekiplerince 977 TL para cezası kesilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.