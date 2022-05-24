Kestiği ağacın altında can verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestiği ağacın altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kestiği ağacın altında can verdi

Sinop'ta bir vatandaş, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Sinop'ta bir vatandaş, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Zaimköy'de Mehmet Bilgiç(45), ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bilgiç'in cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Bilgiç, Saraydüzü, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title