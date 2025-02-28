Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şüpheli Sakarya'da Yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan 63 yaşındaki şüpheli H.Z. jandarma ekiplerince yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
'Kasten Yaralama' suçundan bir adet aranma kaydı ve 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Z. (63) isimli şüpheli, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu İlçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa