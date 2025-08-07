Kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı

Kesinleşmiş cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 11 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
