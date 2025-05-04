Kesinleşmiş Ceza ile Aranan Şahıs Yozgat'ta Yakalandı
Yozgat Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonla, hakkında kasten yaralama ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C. yakalanarak tutuklandı.
Yozgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla, hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.
Yozgat'ta hakkında 'Kasten Yaralama ve Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.Ş.C. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre O.Ş.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa