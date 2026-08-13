Ayva Ağacı Tartışması Kanlı Bitti: Yeğen Amcasını Vurdu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kesilen ayva ağacının dalı yüzünden çıkan tartışmada amcasını tabancayla vurarak öldüren gurbetçi, "Amcam silahla bana ateş açınca ben de kendimi korumak için ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Yağbasan Mahallesi'nde 11 Ağustos akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa'dan fındık toplamak için Samsun'a gelen M.Ç. (46) ile amcası İbrahim Çam (73) ve oğlu arasında ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tabancayla amcasına ateş etti. Ağır yaralanan İbrahim Çam, özel araçla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Amcasını öldüren 2 çocuk babası gurbetçi M.Ç. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ç., sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Amcasının tabancayla ateş açması sonucu sol ayağından mermi sıyrığı ile yaralandığını öne süren M.Ç. ifadesinde, "Olay tarihi akşamı evde bulunduğum sırada aynı binada altlı üstlü yaşadığımız öz amcam olan İbrahim Çam ve oğlu Recep Çam'ın aşağıda bulunan evimizin yanındaki ayva ağacının yanında olduklarını gördüm. Amcamın oğlu Recep Çam'ın da merdiven yardımıyla ayva ağacına çıktığını ve ağacın üzerinde bulunduğu sırada ağacı budadığını gördüm. Bunun üzerine ben cama çıkarak, bu ağacın oluşturduğu gölgeden bizim de yararlandığımızı söyleyerek, 'kesme' diyerek seslendim. O da bana 'Sana ne' diye küfür etti. Ben de bunun üzerine o esnada üzerimde bulunan tabancam ile aşağı indim. Tabancamın üzerimde bulunmasının nedeni söz konusu silahı ben zaten sürekli üzerimde taşırdım. Olay sırasında da silah üzerimdeydi. Babam ile olan birtakım husumetlerimiz vardı. Her ne kadar babam o esnada köyde bulunmasa da tedbir amacıyla silahı üzerimde bulunduruyordum. Daha sonra tabancam ile birlikte aşağı indim. Aşağı indiğimde aramızda ağacın budanması konusunda yine tartışma devam etti. Kendilerini birkaç kez uyardım, yapmamalarını söyledim. Bunun üzerine bu şahıslar bana yine hakaret ettiler. Bunun üzerine ben hakaret etmemeleri konusunda yine uyardım. Recep ağaçtan inerek o esnada ağacı budadığı orak ile üzerime doğru gelmeye başladı. Oğlu Kadir'in elinde de büyük bir sopa olduğunu gördüm. Bunun üzerine ben de çevreden elime geçirdiğim sopayı elime aldım. Bu olaylar sırasında silahı ben hiç belimden çıkarmadım. Bu tartışmalar sırasında amcam İbrahim Çam'ın bizim bulunduğumuz yerden yaklaşık 25-30 metre kadar uzaklıkta bulunduğunu gördüm. Bizim aramızdaki tartışma hararetlenince elinde bulunan tabanca ile birlikte yanımıza doğru gelmeye başladığını fark ettim. İyice yaklaştıktan sonra yaklaşık 10 metre uzaklıktan bir anda elinde bulunan tabanca ile 3-4 defa ateş etmeye başladı. Bu esnada Recep ve Kadir, İbrahim Çam'ın elinde silahla bana doğru yaklaştığını görünce bir anda uzaklaştılar. Zaten İbrahim amcam da bu anda bana ateş etmeye başladı. Normalde ilk başta bana herhangi bir isabet olduğunu düşünmüyordum. Ancak aradan geçen zamanda bacağımda bir isabet olduğunu fark ettim. Sol bacağımda hala yarası durmaktadır. Daha sonra ben de İbrahim'in eylemleri devam ettiği için yanımda bulunan tabancayı kaçarken kendimi koruma maksatlı hedef gözetmeden 3-4 el ateş ettim. Daha sonra da eve doğru kaçtım. Ben o esnada mermilerin İbrahim Çam'a isabet edip etmediğini görmedim. Olay yerinden olayın şoku ile kaçtım. İbrahim Çam'ı öldürmek niyetinde değildim. İbrahim Çam bana ateş edince, ben de kendimi korumak için ateş ettim. Söz konusu olayların bu noktaya gelmesini istemezdim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı