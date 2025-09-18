Haberler

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,32 Gram Ele Geçirildi

Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,32 Gram Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 3,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin durdurarak üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Kayalıdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri F.V.'yi durdurdu. Üst araması yapılan şüpheliden, 2 adet peçete içerisinde 3,32 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke

Ne Türkiye ne de İran: İşte İsrail'den en çok nefret eden ülke
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.