Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,32 Gram Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada 3,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Kayalıdere Sokak'ta durumundan şüphelendikleri F.V.'yi durdurdu. Üst araması yapılan şüpheliden, 2 adet peçete içerisinde 3,32 gram kimyasala bulanmış tütün olarak tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa