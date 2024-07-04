Keşan'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Çifte Yeldeğirmeni Sokak'tan Önder Caddesi'ne dönüş yapan A.Ş. yönetimindeki 22 ACV 481 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen H.Ö.'ye çarptı. Düşerek başını yere çarpan H.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.Ö., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE