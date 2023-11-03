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Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Keşan'da şüpheli bir kişinin taşıdığı av tüfeği ile ilgili operasyon düzenlendi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatılırken, tüfeğe el konuldu.