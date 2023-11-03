Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Keşan'da şüpheli bir kişinin taşıdığı av tüfeği ile ilgili operasyon düzenlendi. Şüpheli hakkında tahkikat başlatılırken, tüfeğe el konuldu.
Keşan'da ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, av tüfeği taşıdığı görülen şüpheli M.N.B'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüpheli hakkında tahkikat başlatılırken, tüfeğe el konuldu.
Hırsızlık zanlısı tutuklandı
Keşan'da motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlığı şüphelisini kamera incelemesi sonucu tespit etti.
Şüpheli A.D, çaldığı motosikletle birlikte ekipler tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Aranması olan zanlı tutuklandı
Keşan'da çeşitli suçlardan aranması olan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli D.K'yı Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan aranması olduğu tespit edildi, üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.