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Keşan'da bir şüphelinin üzerinde 115 sentetik ecza ele geçirildi

Keşan'da bir şüphelinin üzerinde 115 sentetik ecza ele geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu O.P.'nin üst aramasında 115 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu O.P.'nin üst aramasında, 115 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.P.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında 115 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan O.P. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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