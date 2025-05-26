Keşan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Keşan'da Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki N.S.'ye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametinden, Çifte Yel Değirmeni Sokak'a dönüş yapan H.Ş. (42) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen N.S.'ye (79) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.S. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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