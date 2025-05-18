Keşan'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nden Adalet Sarayı istikametine giden E.G. (61) yönetimindeki 22 ACK 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada sürücü E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE