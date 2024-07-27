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Keşan'da kaçan cip lastiklere ateş edilerek durduruldu, uyuşturucu ele geçirildi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan cip, lastiklerine ateş edilerek durdurulurken, araçtakilerden birinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan cip, lastiklerine ateş edilerek durdurulurken, araçtakilerden birinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Paşayiğit Caddesi'nde şüphelendikleri cipi durdurmak istedi. Polis "Dur" ihtarına durmayarak kaçmaya başlayan cipi durdurmak için lastiklerine ateş etti. Lastikleri patlayan cip, yaşanan kovalamaca sonucu daha fazla kaçamayarak İstanbul yolu üzerinde durdu. Polis, aracı ve araçtaki F.V. (33), E.P. (34) ve Y.C.D.'nin (25) üst aramasını yaptı. Yapılan aramada F.V.'nin üzerinden peçeteye sarılı 1,67 gram kimyasala batırılmış tütün ele geçirildi.

Araç, çekiciyle yediemine götürülürken, sürücü ve araca toplamda 31 bin 36 TL para cezası kesildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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