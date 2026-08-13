Keşan’da 1,5 saat içerisinde çıkan 5 yangın söndürüldü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yaklaşık 1,5 saat içerisinde art arda 5 ayrı yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yörük Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kısa bir süre sonra Yeni Mahalle'deki otluk alanda meydana gelen alevlere de müdahale eden itfaiye ekipleri bu yangını da söndürdü.

Bir süre sonra ilçeye bağlı Türkmen köyünden anız yangını ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek söndürdü.

İlçeye bağlı Bahçeköy'de saman balyası yangına giden itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Yangında 500 saman balyası zarar gördü.

Kısa bir süre sonra Şükrüköy'den yangın ihbarı geldi. Buradaki ot yangını da söndürüldü. Müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yetkililer özellikle yaz aylarında artış gösteren ot, anız ve saman yangınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı