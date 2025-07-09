Kenya'daki 'Saba Saba' Protestolarında Can Kaybı 31'e Yükseldi

Kenya'daki hükümet karşıtı "Saba Saba" protestolarında can kaybının 31'e yükseldiği, 107 kişinin yaralandığı ve 532 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Kenya'da 7 Temmuz tarihinde başlayan ve ülkeyi savaş alanına çeviren hükümet karşıtı "Saba Saba" protestolarında can kaybı yükselmeye devam ediyor. Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNCHR) tarafından yapılan açıklamada, polis ve protestocuların sıklıkla çatışmaya girdiği ülke genelindeki hükümet karşıtı protestolarda 31 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı ve 532 kişinin tutuklandığı belirtildi. KNCHR ayrıca Kenya polisini şehirde silahlanan çetelerle işbirliği yapmakla suçlarken, "Tüm insan hakları ihlallerini şiddetle kınıyor; polis, siviller ve diğer tüm paydaşlar dahil olmak üzere tüm sorumlu tarafları hesap vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Farklı kurumlardan eleştiriler geldi

Kenya Hukuk Toplumu ve Polis Reformları Çalışma Grubu tarafından ortak yayınlanan açıklamada, "Mahkeme kararına karşı gelinerek konuşlandırılan, askeri teçhizatla ağır silahlanmış polis birlikleri, maskeler ve işaretlenmemiş araçlar kullanarak kimliklerini gizliyor" ifadeleri kullanıldı.

Komisyon üyelerinin devlet başkanı tarafından atandığı hükümete bağlı Kenya Ulusal Birlik ve Bütünleşme Komisyonu (NCIC) tarafından yapılan açıklamada da, Kenyalı siyasetçiler etnik gerilimi tırmandırmamaya davet edilerek, polisin protestoculara karşı kullandığı "orantısız güç" eleştirildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından yapılan açıklamada ise, Kenya'daki protestolarda hayatını kaybeden insanlar için duyulan derin üzüntü belirtildi.

Polise vur emri verilmişti

Yaşanan olaylar nedeniyle başkent Nairobi'ye giden ana yollar kapatılmış ve birçok işletme tatil edilmişti. Polis, lastik yakarak hükümeti protesto eden göstericilere gerçek mermiyle ateş açmış, göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, bazı karakolların ateşe verilmesinin ardından polise karakollara yaklaşan protestocuların vurulması emrini vermişti.

Kenya'da 7 Temmuz'un önemi

"Saba Saba" Kenya'nın resmi dili olan Svahili dilinde "Yedi Yedi" anlamına geliyor. Kenya tarihinde 7 Temmuz önemli bir gün olarak görülüyor ve her yıl 7 Temmuz'da bir araya gelen gruplar, 1990 yılında dönemin Devlet Başkanı Daniel Toroitich arap Moi'ye karşı yapılan tek partili sistemden çok partili demokrasiye geçiş çağrısını kutluyor. Bu yıl düzenlenen protestolarda ise göstericiler, mevcut Devlet Başkanı William Ruto'ya istifa çağrısında bulunuyor. - NAİROBİ