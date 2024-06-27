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Kenya'da Vergi Artışı Protestolarına Polis Müdahalesi

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Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto'nun tepki çeken vergi artışı yasa tasarısını imzalamayacağını açıklamasına rağmen protestocular ülke genelinde bugün yeniden sokaklara döküldü. Polis ve askerler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Gösterilerde en az 7 kişi gözaltına alındı.

Kenya'da polis, vergi artışı yasa tasarısına karşı yeniden sokaklara dökülen göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Kenya'da Devlet Başkanı William Ruto'nun tepki çeken vergi artışı yasa tasarısını imzalamayacağını açıklamasına rağmen protestocular ülke genelinde bugün yeniden sokaklara döküldü. Başkent Nairobi'deki başkanlık sarayı ile parlamentoya giden yolları kapatan polis ve askerler, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Gösterilerde en az 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gönüllü doktorlardan oluşan Medics adlı grup tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte bulunan Jamia Camii'ndeki yaralıları tedavi eden sağlık çalışanlarına göz yaşartıcı gaz attığı belirtildi. Sağlık görevlileri, tedavi gören yaralıları polisin müdahalesinden korumak için bariyer oluşturdu.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Migori bölgesinde polis ve protestocular arasında yaşanan çatışmada 4 protestocu ile 2 polisin yaralandığı belirtildi.

Devlet başkanı geri adım atmıştı

Kenya Devlet Başkanı Ruto dün düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti. Kenya'da salı günü gerçekleştirilen protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Tabipler Birliği, ülke çapındaki gösterilerde 23 kişinin öldüğünü, silahla yaralanan 30 kişinin ise tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek gelir elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyordu. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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