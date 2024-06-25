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Kenya'da Vergi Artışı Protestoları: En Az 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler parlamento ve belediye binasını ateşe verdi.

Kenya'da vergi atışı yasa tasarısına karşı sokaklara dökülen protestocular, parlamento ve belediye binasını ateşe verdi. Gösterilerde en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da vergi artışını içeren yasa tasarısına yönelik devam eden protestolarda şiddet olayları yaşanıyor. Başkent Nairobi'deki göstericiler, yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinden kısa bir süre sonra polis engelini aşarak binayı bastı. Protestocular parlamento binasının bir kısmını ve girişteki güvenlik güçlerine ait bir aracı ateşe verdi. Milletvekillerinin bir kısmı tünelden kaçarken, göstericiler tasarıya karşı oy kullanan muhalif milletvekillerinin kuşatma altındaki binadan çıkmalarına izin verdi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanan polisin müdahale sırasında gerçek mermi kullandığı da belirtildi. Onlarca protestocunun yaralandığı gösterilerde, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti.

Göstericiler ayrıca Nairobi Valisi Johnson Sakaja'nın ofisinin bulunduğu belediye binasını da ateşe verdi. Polis, alevlere tazyikli su ile müdahale etti.

Protestolara neden olan yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılması, ek 346,7 milyar Kenya Şilini vergi geliri elde edilmesi ve dış borcun hafifletilmesi planlanıyor. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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