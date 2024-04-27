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Kenya'da Sel Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 70'e Yükseldi

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Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Sel nedeniyle 22 kişi yaralanırken 8 kişi kayboldu, 120 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, hükümetin altyapı onarımı ve acil yardım çalışmaları için 4 milyar Kenya şilini (29 milyon dolar) ayırdığını belirtti. Komşu Tanzanya'da ise sel ve heyelanlarda 155 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi yaralandı.

Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 70'e yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, "Sel nedeniyle maalesef hayatını kaybeden Kenyalıların sayısı 70'e ulaştı" ifadelerini kullandı. Sel felaketinde 22 kişi yaralanırken 8 kişi kayboldu, 120 binden fazla kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı. Başkent Nairobi'de 64 devlet okulu sular altında kalırken, yollar ve köprüler hasar gördü veya yıkıldı. Kenya Devlet Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, hükümetin altyapı onarımı ve acil yardım çalışmaları için 4 milyar Kenya şilini (29 milyon dolar) ayırdığını belirtti.

Kenya Meteoroloji Dairesi hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı yayımlarken halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Tanzanya'da 155 can kaybı

Komşu Tanzanya'da meydana gelen sel ve heyelanlarda ise şu ana kadar 155 kişinin hayatını kaybettiği, 236 kişinin de yaralandığı belirtilmişti. Yağışlardan 200 binden fazla kişinin ve 51 bin evin etkilendiği aktarılmıştı. - NAİROBİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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