Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
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Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
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Gaziosmanpaşa'da bir zincir marketten hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, kendisini sokakta yakalayan market çalışanını darbetti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziosmanpaşa'da, iddiaya göre bir zincir markette hırsızlık yapan kişiyi yakalamaya çalışan market çalışanı genç, hırsız tarafından darbedildi.

"ZİNCİR MARKETTE HIRSIZLIK" İDDİASI

İstanbul Gaziosmanpaşa'da kaydedilen görüntüler pes dedirtti. İddiaya göre bir şahıs, girdiği zincir marketten hırsızlık yaptı. Fark edilmediğini düşünen şahıs, hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkıp uzaklaşmaya başladı.

KENDİSİNİ YAKALAYAN MARKET ÇALIŞANINI DARBETTİ

Ancak market çalışanı genç, şahsı fark edince peşine düştü. Şahıs çok fazla uzaklaşamadan sokakta yakalandı. Şahıs, kendisine engel olmak isteyen market çalışanını darbetmeye başladı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler duruma müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şahıs bir süre sonra elini kolunu sallayarak bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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