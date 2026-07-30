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Kendisinden 3 gündür haber alınamıyordu, evde ölü bulundu

Kendisinden 3 gündür haber alınamıyordu, evde ölü bulundu
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Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam, etrafa yayılan kötü koku ihbarı ile eve gelen ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam, etrafa yayılan kötü koku ihbarı ile eve gelen ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2068 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Hikmet Memiş'ten haber alamayan ve evden yayılan kötü kokuyu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde eve pencereden girdi. Evde yapılan incelemede yaşlı adam banyo bölümünde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle sakinlerinden Rıza Şuyüün, kötü koku üzerine ekipleri çağırdıklarını ifade ederek "Kokuya istinaden geldik apartmana. Yöneticimiz aradı, apartmanda yoğun bir koku var dedi. Evin önünden koku yoğunlaştı. İçeride durum ne bilmiyoruz şuan. Yalnız yaşıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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