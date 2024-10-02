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Kendini Süper Kahraman Sanan Vatandaş Kamyonetin Tepesine Çıktı

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Bursa'da bir vatandaş, yüklü kamyonetin tepesine çıkarak kendini süper kahraman zannetti. Olay, başka bir sürücü tarafından görüntülendi ve güvenlik güçleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Kendini süper kahraman sanan vatandaş kamerada

BURSA - Bursa'da yüklü kamyonetin tepesinde, kendini süper kahraman zanneden vatandaş, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetin kasasına yükledikleri "demirler yere düşmesin" diye bir vatandaş demirlerin üzerine çıktı. Bir süre sonra rüzgara meydan okuyan vatandaşın kendini süper kahraman zannetmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Güvenlik güçleri hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşüren kişi hakkında araştırma başlattı.

Kendini Süper Kahraman Sanan Vatandaş Kamyonetin Tepesine Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - 3.Sayfa

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